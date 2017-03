Travaux routiers de 3 millions à l’Isle-aux-Coudres cet été

Cinq kilomètres de route seront remis à neuf sur le chemin des Coudriers du côté sud de l’Isle, dans le secteur de La Baleine cet été. « Je ne peux pas passer à côté, ça commence à être presque impraticable pour le vélo, donc ça doit être fait », affirme le maire de l’Isle-aux-Coudres, Dominic Tremblay. Les travaux qui comprennent la réfection de la structure de la route puis son pavage sont évalués à près de trois millions de dollars.

La réfection de la route commencerait dès la mi-juin ou le plus tôt possible en juillet et s’étendrait sur cinq à six semaines, selon le maire qui veut ainsi être prêt pour la future saison touristique. « Le gros du tourisme vient en août, septembre et octobre ici. C’est certain qu’il y en a aussi en juillet, mais c’est un secteur qui a quand même deux routes, donc pendant quelques semaines, les touristes pourront passer par la route d’en haut. Ça ne nuira donc vraiment pas beaucoup à notre industrie touristique », explique M. Tremblay.

Même si, jusqu’à maintenant, aucune subvention gouvernementale n’a été accordée pour alléger le coût du projet, le maire Tremblay ne désespère pas de réussir à en obtenir une. « On va essayer d’avoir des sous du gouvernement, mais on ne peut pas attendre leur réponse, il faut aller de l’avant », énonce-t-il en terminant.

Ces travaux touchent un autre secteur du Chemin des Coudriers que ceux subventionnés par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des Transports, annoncé par la députée Caroline Simard le 12 mars dernier.