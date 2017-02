Des travaux majeurs bientôt à La Malbaie

Le conseil de ville de La Malbaie a manifesté l’intention d’effectuer des travaux majeurs de réfection de ses infrastructures d’aqueduc et d’égouts, les deux prochaines cibles étant la rue Saint-Étienne, au centre-ville de La Malbaie, et le boulevard des Falaises. En plus, l’éventuel aménagement d’une piste cyclable reliant les deux centres-villes, adjacente à la voie ferrée, est dans les cartons du conseil.

En ce sens, trois résolutions d’aide financière ont été adoptées, une dans le cadre du Programme nouveau fonds chantiers Canada-Québec, volet Fonds des petites collectivités pour la voie cyclable, les deux autres dans le Programme d’infrastructures Québec-Municipalités (PIQM) au ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) pour les rues.

« Nous avons fait analyser notre réseau et il en ressort que la rue Saint-Étienne figure parmi les priorités. Elle l’est aussi dans le plan de revitalisation du centre-ville que nous avons annoncé l’an dernier. Nous espérons recevoir les sommes nécessaires pour donner le mandat d’effectuer les plans et devis afin de nous permettre d’aller en appel d’offres dans les meilleurs délais. Quant au boulevard des Falaises, nous avons déjà les plans et devis grâce à une aide financière que nous avions obtenue de la députée Caroline Simard pour procéder à cette étude », a confié le maire, précisant que les travaux ne se feront pas l’été prochain, mais en 2018 ou 2019.

Il faut savoir que ces travaux, tout comme ceux effectués depuis l’été dernier à Saint-Fidèle, sont subventionnés dans une proportion de deux tiers par les gouvernements. Cependant, certaines décisions pourraient diviser le milieu, des questions comme l’enfouissement des fils électriques au centre-ville par exemple. De telles actions augmentent les coûts des travaux, mais donnent une nouvelle dimension à la beauté des paysages.

À cela, il faudra ajouter des aménagements comme les trois traverses piétonnières, des dossiers pour lesquels les demandes de subventions ont déjà été adressées aux paliers supérieurs.

115 000 $ pour Place l’Aiglon

L’agent immobilier Denis Lavoie a vendu Place L’Aiglon à l’homme d’affaires Martin Dufour, de construction Éclair, de Clermont. Joint en milieu de semaine, M. Dufour a avoué qu’il procèdera à un sondage dans le milieu pour définir le projet qu’il entend concrétiser.

« Nous mettrons en place une bâtisse qui présente une rentabilité, alors nous évaluerons au cours des prochaines semaines si nous y allons avec une orientation commerciale ou résidentielle. En ce moment, nous analysons la situation », a confié M. Dufour.

Mentionnons que le profit net de cette vente servira à réaliser les aménagements du Jardin des lilas, en addition aux bénéfices de la vente de la maison effectuée l’an dernier, sise sur la propriété du Jardin des lilas.