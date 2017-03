Le Transport Croft éliminé

Séries éliminatoires de la ligue Molson Canadian de BSP

Le deuxième match des séries éliminatoires opposant le Aubé Anctil Pichette et Ass – Autobus Fortin(AAPA) au Transport Croft s’est terminé par la défaite de ce dernier par 6 à 5 vendredi le 3 mars. Un deuxième revers qui signe du même coup l’élimination de l’équipe de cette série de demi-finale.

« Le match avait bien débuté pour le Transport Croft qui a pris l’avance 2 à 1 dès la première période, mais qui a connu une légère baisse de régime en deuxième période pour tirer de l’arrière 4 à 2. Le AAPA a marqué deux autres buts à la troisième reprise, portant la marque 6 à 2 à huit minutes de la fin du match. C’est alors que le Transport Croft y alla d’une remontée de trois buts consécutifs pour ramener l’avance du AAPA a seulement 1 but (6 à 5), avec trois minutes à faire au match. Malheureusement pour eux, ce fut trop peu trop tard et le AAPA l’emporte ». Relate Jean-Sébastien Pilote, responsable des communications pour la ligue Molson Canadian de Baie-Saint-Paul.

Les compteurs du match pour l’AAPA sont Olivier Bouchard (2 buts et 2 passes), Junior Bouchard (1 but et 1 passe) et le joueur du match Clovis Fournier (3 buts).

Clovis Fournier que l’on voit sur la photo a réussi deux tours du chapeau pendant les deux matchs de séries éliminatoires. Il compte 6 buts et 3 passes en deux matchs et détient le premier rang des marqueurs en séries. (Photo offerte)