Tous à Tadoussac!

Le Festival de Tadoussac bat son plein depuis jeudi soir. Jusqu’à dimanche, les 13 scènes du festival accueillent 50 groupes pour 69 représentations. Les propositions sont éclectiques, du folk au trad-punk, de la pop joyeuse au rap, du hip hop au country, pour le plus grand bonheur du plus grand nombre de mélomanes!

Pour la première fois, le Festival se cantonne durant la fin de semaine de la Confédération, un test pour l’organisation qui s’arrime ainsi à son jumeau de Petite-Vallée et souhaite profiter de la manne apportée par le long week endd.

Jeudi, la foule était étonnamment nombreuse, selon les organisateurs, qui y ont reconnu la fébrilité des vendredis et des samedis des éditions passées.

Une soirée s’ajoute, celle de dimanche.

Vendredi, les têtes d’affiche Vincent Vallières et Patrice Michaud, s’en donneront à coeur joie sur la scène Québécor, au coeur de l’église de Tadoussac. Le Belge Dick Annegarn offrira un spectacle unique en son genre à la salle Marie Clarisse. Il est aussi l’hôte du Studio du Verbe, où il agit à titre de collecteur (il intitule d’ailleurs le projet COLLECTOR) des chansons d’hier, un projet qu’il mène partout où il passe. Ici, il a installé son studio à l’Hôtel Tadoussac.

Sarah Toussaint Leveillé, Urbain Desbois, Menoncle Jason, Guillaume Arsenault, Dimoné, Emile Gruff (de Baie-Saint-Paul, Samito, Carotté et l’Osstidtour complètent le tableau pour ce soir. Demain samedi, la fête débute dès 13h avec les Alliances Hydro Québec (des chouchous choisis lors de différents festivals québécois par l’équipe de Tadoussac), un spectacle jeune public et des spectacles en continu jusqu’aux petites heures.

Le tour de l’Islet, si le temps le permet, permettra de voir sur la promenade de la Pointe de l’Islet les artistes Joseph Edgar et Sage comme des sauvages demain samedi. Deux départs sont prévus, à 10h et 10h40. Samedi se tient aussi le traditionnel concours de châteaux de sable sur la plage, bien sûr, et ce, dès 14h. Surveillez la page du Festival sur Facebook en cas de mauvais temps.

A noter, quelques changements ont déjà été apportés à la programmation. D’abord, le spectacle des chemins d’écriture prévu ce soir vendredi à la Scène Télé-Québec est déplacé au Café du Fjord à la même heure (19h30). Puis, le spectacle de l’Anse à la Barque prévu samedi 1er juillet est reporté au dimanche 2 juillet à 11 h.