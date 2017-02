Tournoi de hockey extérieur à Saint-Urbain.

Les 17 et 18 février, sautez sur la glace de la patinoire extérieure de Saint-Urbain et participez à son tournoi de hockey extérieur. Il s’agit d’un tournoi dans lequel les joueurs doivent porter tout l’équipement protecteur de hockey. Le tournoi débutera à 19 h le samedi soir.

Les équipes s’affronteront à quatre contre quatre en plus des gardiens de but. Il faut un minimum de six joueurs, hommes ou femmes, pour constituer une équipe. Le coût d’inscription est de 100 $ par équipe et les participants sont assurés de jouer au moins trois parties. Pour information ou inscription, appelez Frédéric Lavoie au 617-0781. Faites vite, plusieurs équipes sont déjà inscrites.