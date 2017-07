Un tournoi de balle rapide à Clermont

Clermont accueillera le retour de la balle rapide adulte avec la présentation d’un tournoi qui comptera un total de dix équipes, du 21 au 23 juillet. La dernière édition de ce genre a eu lieu en 2012, alors que l’équipe de la ligue masculine Le Jazz l’organisait.

Six équipes se partageront les honneurs dans ce tournoi à la ronde chez les hommes. La ligue masculine de Charlevoix sera bien représentée avec trois formations : Le Jazz, L’Évasion et Qualinet, qui comptera des joueurs du PointCo dans son alignement pour l’occasion. Les trois autres équipes sont celles de Portneuf, Pessamit et Sacré-Cœur.

Du côté féminin, quatre clubs, deux de la ligue féminine de Charlevoix (CIHO et Morneau & Tremblay) ainsi que deux de l’extérieur (Sacré-Cœur et Maliotenam) feront les frais de la compétition.

Du côté des hommes, deux types de lancer seront tolérés : orthodoxe et balle rapide. Pour les femmes, seul le lancer orthodoxe sera accepté. Les profits du tournoi iront aux différentes ligues de balle de Charlevoix ainsi qu’à la balle mineure de Clermont.