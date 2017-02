Tournoi BMJ de Baie-Saint-Paul: plus populaire que jamais

La ville de Baie-Saint-Paul présentera la 41e édition de son Tournoi bantam-midget-Junior du 9 au 19 février. Une édition plus populaire que jamais, car 49 équipes rivaliseront dans les différentes catégories pour s’approprier la coupe. Tellement que durant la deuxième fin de semaine du tournoi, trois glaces seront utilisées, celle de Baie-Saint-Paul, de Clermont et de Beaupré. Un engouement que les responsables de la ville ne s’expliquent pas. « Il y a plus d’équipes que l’an passé, mais je ne comprends pas vraiment pourquoi. J’ai seulement envoyé les invitations et un grand nombre d’équipes m’ont répondu qu’elles seraient présentes », confie Olivier Bélanger du service des loisirs de la ville de Baie-Saint-Paul.

Deux équipes de Charlevoix seront à surveiller, soit le bantam A qui jouera sa première partie le 9 février à 20 h et le midget A, dont le match d’ouverture est prévu pour le vendredi 17 février à 18 h 30. Il en coûte 15 $ pour un passeport permettant d’assister à toutes les parties. On peut aussi acheter des billets pour la journée au coût de 6 $ pour les adultes ou 2 $ pour les 12 à 17 ans. Les enfants de 12 ans et moins sont admis gratuitement.