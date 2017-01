Tournée de films chasse pêche : votre passion sur grand écran

Crédit photo : gracieuseté

Amateurs de chasse et de pêche, la saison froide n’est peut-être pas votre favorite. Sachez toutefois que vous pourrez vous rapprocher un peu de votre passion en participant à la Tournée de film chasse pêche du duo Norman Byrns et Daniel Gilbert, de l’émission Bonne chasse, bonne pêche diffusée sur les ondes de RDS.

Par Émélie Bernier

La Tournée de films chasse pêche s’arrêtera à la Salle des Loisirs de St-Hilarion le 18 février prochain. De nombreuses nouveautés, plusieurs tirages et surtout du divertissement pour toute la famille vous y attendent. Les propositions sont à la fois variées et étonnantes, selon l’organisateur François-Xavier Thibeault-Morin avec notamment une chasse à l’ours trophée avec des scènes spectaculaires, quatre films de chasse à l’orignal dont une récolte d’un orignal de plus de 60 pouces avec le réputé guide Jason Tremblay-Morneau, trois films de chasse aux chevreuils dans l’ouest canadien et 2 films de pêche, dont un à la pourvoirie Mirage dans le Nord québécois et un autre en Colombie-Britannique sur le pacifique.

Des milliers de dollar en prix seront également tirés sur place par les organisateurs dont des voyages de chasse et de pêche. En s’abonnant au magasine Sentier Chasse-Pêche, les participants pourront remporter plusieurs prix à la Grande Finale dont un voyage de chasse à la Pourvoirie Bataram guidé par Jason Tremblay-Morneau, 5 embarcations avec moteurs et remorques de Princecraft et Mercury et 3 caches portative en acier léger de acier léger experts et un voyage de chasse aux chevreuils ou à l’ours dans l’ouest Canadien, gracieuseté de Western Trophy Outfitters.

Les billets sont en vente sur le pointdevente.com, chez Ecotone PN Gariépy (Baie-St-Paul), Pro-Nature (La Malbaie) et au Dépanneur AM Audet (St-Hilarion) au coût de 25$ en prévente pour les adultes et 12$ pour les enfants. Les organisateurs tiennent à remercier leur partenaire principal, présentateur de l’évènement, le concessionnaire Baie-St-Paul Chrysler.