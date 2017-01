Tourisme: des Fêtes plus que satisfaisantes

Les abondantes précipitations de neige qui se sont abattues sur la région auront eu d’autres effets collatéraux que les courbatures des pelleteurs. Les touristes d’ici et d’ailleurs ont été plusieurs à choisir la région qui garantissait des conditions parfaites pour le plein air hivernal.

À Tourisme Charlevoix, on reconnaît que Dame Nature a été d’une aide précieuse dans l’atteinte de résultats qui dépassent même ceux de l’année record 2015.

« Les données qu’on a sont plutôt empiriques, mais comme tout le monde, je sais que les conditions hivernales étaient au rendez-vous! On parle de conditions canon », lance Jacques Lévesque, directeur général de l’Association touristique régionale qui siège aussi sur le conseil d’administration du Mont Grand Fonds. La montagne de La Malbaie a connu un départ canon, avec plus de 3, 5 mètres de neige au sol. «On a parti très fort, on ne peut pas souhaiter mieux. D’un bout à l’autre du comté, l’achalandage est important. La preuve n’est plus à faire que Charlevoix a la cote en hiver surtout quand il y a de la neige », explique M. Lévesque.

Les motoneigistes sont aussi très bien servis et rien ne semble faire ombrage au tableau. « Depuis le 15 décembre, un comité est mis en place pour assurer la pérennité du produit motoneige. Notre objectif est d’asseoir tout le monde autour de la table : les restaurateurs, les hôteliers, les locateurs, mais aussi des représentants des agriculteurs et des propriétaires terriens. On peut gagner encore des points dans le secteur motoneige et la concertation est nécessaire », avance le dg.

Au Casino de Charlevoix, l’achalandage monstre depuis l’ouverture du nouveau Saint-Hubert est un baromètre qui ne laisse planer aucun doute. « Ça roule tempête! », avance M. Lévesque.

Le bilan général de l’année 2016 est très prometteur, bien que les chiffres pour décembre n’aient pas encore été compilés. « C’est un peu a l’image de ce qu’on avait vécu dans l’année 2015. Statistiquement parlant, on est à la hausse sur 2015 pour 11 mois sur 12 et je ne croyais pas qu’on puisse battre 2015 si facilement alors qu’on avait déjà battu 2014 qui avait été très bon », explique Jacques Lévesque. Il reconnaît que cette hausse n’est pas exclusive à Charlevoix. « Tout le Québec a connu une hausse. Les Américains sont venus, les Européens sont venus et les Asiatiques ont commencé à se pointer, mais le Québécois, la clientèle domestique a été très très présent sur les marchés », constate-t-il.

Le défi sera de maintenir le rythme en 2017 et l’ajout d’une campagne automnale aux campagnes existantes été et hiver pourrait le permettre. C’est du moins ce que l’on souhaite à l’ATR.

«L’automne est fort, statistiquement, et on se démarque avec des produits comme la randonnée, les festivals… Le marketing touristique est une science inexacte. Parfois, tu mises gros et tu obtiens peu, mais cette année, on a eu un bon momentum. La nouvelle allure des campagnes reçoit beaucoup de commentaires positifs. On a touché des cordes sensibles et on mise sur nos 3 grandes forces que sont la culture, la nature et le terroir», de conclure M. Lévesque.