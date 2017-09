Toujours pas de dépanneur à Petite-Rivière-Saint-François

Le seul investisseur intéressé par la remise en fonction du dépanneur de Petite-Rivière-Saint-François, un entrepreneur qui désire rester anonyme, a finalement laissé tomber le projet.

C’est ce qu’a rapporté le maire de la petite municipalité, Gérald Maltais, lors de l’assemblée municipale extraordinaire du lundi 25 septembre. « Il ne voit aucune possibilité de rentabilité financière par rapport à ce projet », explique-t-il.

On se rappelle que le seul dépanneur et poste d’essence de Petite-Rivière-Saint-François, Alimentation Mer et Monts inc., a fermé ses portes le 31 juillet dernier.