Le top 10 pour Élie-Rose Moffet

La jeune Élie-Rose Moffet a réussi à se classer dans le top 10 du circuit Skibec alpin en terminant en huitième position sur plus d’une quarantaine de participantes dans sa catégorie, le U-12 au Mont-Saint-Anne en fin de semaine dernière. La jeune fille est très fière de sa performance, surtout que se hisser à ce niveau n’est pas chose facile, la compétition étant très forte rapporte sa mère, Johanne Dallaire.

Charles Pérusse, un autre jeune du club du Mont Grand-Fonds a aussi réussi à bien se classer dans le U-12 garçon en terminant en 26e et 28e position pour chacune de ses descentes.

Le dimanche 26 février, les deux mêmes représentants du club ont aussi réalisé de belles performances au Massif de Charlevoix. Élie-Rose Moffet a terminé en 21e et 20e positions tandis que Charles Pérusse s’est hissé au 19e et 22e rang du classement général.

La Coupe du MGF le week-end prochain

Les samedi et dimanche 11 et 12 mars, la région accueillera la Coupe Mont-Grand-Fonds. Une compétition de ski ouverte à tous, moyennant le paiement des 5 $ de l’inscription. Une dizaine de jeunes du club de la station hôte défendront les couleurs du Mont Grand-Fonds durant le week-end. Les inscriptions se feront de 10 h à 12 h samedi et dimanche tandis que les descentes commenceront à 13 h.