Un titre nord-américain pour Sébastien Bouchard en 2017?

L’issu du prochain combat contre le mexicain Gustavo Garibay pèsera lourd dans la carrière de Sébastien Bouchard. Le boxeur originaire de Baie-Saint-Paul espère qu’une victoire lui permettra de décrocher un combat pour le titre nord-américain cette année.

Par Gilles Fiset

« Le résultat de mon prochain combat va être important pour impressionner les responsables de la NABO (Nord par la North American Boxing Organization) », affirme Sébastien qui est désormais positionné comme 15e boxeur en Amérique du Nord par cette organisation. Une situation qui le rend éligible à un combat pour le titre nord-américain. « Et si tu gagnes cette ceinture-là, tu tombes automatiquement dans le top 15 mondial », ajoute-t-il avec enthousiasme. Ce dernier, devant une telle éventualité, s’apprête à mettre de côté son désir d’obtenir un combat pour la ceinture canadienne. « On ne sait plus si on vise vraiment le titre canadien. C’est plus une question de notoriété ici, parce que ce n’est pas une ceinture très reconnue à travers le monde », affirme Sébastien.

Gustavo Garibay… redoutable

C’est un adversaire de taille que le pugiliste québécois devra affronter au Centre Vidéotron, malgré une fiche peu impressionnante de 13 victoires et 7 défaites… pour les néophytes. « Les gens qui ne connaissent pas la boxe vont penser que Gustavo n’est pas bon, mais une fiche n’a pas vraiment représentative du boxeur. Gustavo est un bon boxeur, il n’a pas connu la défaite depuis ses sept derniers combats et en plus, il a remporté deux titres : champion du Mexique et champion de la World Boxing Organization Latino », explique Sébastien qui pense que son prochain combat devrait donner un bon spectacle. « Je n’ai qu’un petit vidéo de trois minutes sur lui, mais de ce que j’ai pu voir, c’est un gars qui met beaucoup de pression physique. J’ai surtout été confronté à des Européens jusqu’à maintenant qui boxe loin, au bout des mains. Les Mexicains, eux, boxent de près, à l’intérieur comme on dit, et moi j’aime ça parce que ça donne un beau spectacle. À mon avis, Ça va être un combat pas mal enlevant », dit le pugiliste en terminant.