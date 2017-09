Technologies internet et cellulaires : la MRC de Charlevoix fera le point

La MRC de Charlevoix prévoit engager un consultant, pour faire le point sur ses besoins en matière de téléphonie cellulaire et d’internet haute vitesse. « L’inventaire va être fait dans chacune des municipalités de ce que l’on a, de ce que l’on a pas et de ce que l’on devrait avoir pour les citoyens et les entreprises de notre MRC. Il va aussi évaluer les coûts pour se mettre à jour », explique Claudette Simard, préfet de la MRC de Charlevoix. « Quand on veut avoir une vision d’avenir qui se tient, on ne peut pas passer à côté des technologies internet et cellulaires. On veut être capable de donner de bons services internet et cellulaires à coût raisonnables pour les particuliers et aussi pour les entreprises ou les travailleurs autonomes dans notre MRC », affirme Mme Simard.

Le coût de cette étude faite par le consultant A. Bert Mc Graw de la firme Groupe Tactic sera d’environ 25 000 $ et sera payé à même le Fonds éolien régional.