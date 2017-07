Tadoussac sourit sous la pluie

La pluie arrosant sporadiquement le Festival de la Chanson de Tadoussac, l’organisation se prête à une gymnastique afin de proposer tous les concerts bien à l’abri. Le tour de l’Islet, ces spectacles que devaient donner Sages comme des sauvages et Joseph Edgar sur le sentier de la pointe de l’Islet, a toutefois été annulé. Le spectacle en kayak à l’Anse-à-la-Barque est quant à lui remis à demain.

Aujourd’hui, Luc de Larochellière (15h30), Joseph Edgar (18h30), Cayouche (19h), Bernhari (19h), Sages comme des sauvages (19h30), Dimoné (19h30), Urbain Desbois (20h30), Dick Annegarn (21h), Les Deuluxes (21h15), Guillaume Arsenault (21h30), Matt Hulobowski, Saratoga, Menoncle Jason, Sarah Toussaint Léveillé, Lubik, les Hôtesses d’Hilaire et Rouge Pompier sont à l’agenda. Consultez le site web du festival pour tous les détails et les changements de lieux occassionnés par la pluie. www.chansontadoussac.com