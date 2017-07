Tadou: bilan souriant malgré la pluie!

Malgré une météo en montagnes russes qui a obligé l’équipe à plusieurs tours de passe-passe avec la programmation, le Festival de la Chanson de Tadoussac a atteint 95% de ses objectifs en terme d’achalandage. Le « festival de la banane », selon l’expression de Marc-André Sarault, directeur artistique, a cependant atteint à 100% son but de faire plaisir aux festivaliers et de leur faire découvrir de nouveaux visages et talents musicaux.

« On a constaté que plusieurs jeunes du coin venaient pour la première fois au festival. Et c’est généralisé, les gens avaient tous l’air d’enfants venant de vivre une expérience mémorable, à chaque sortie de spectacle! Les artistes aussi nous ont à l’unanimité dit qu’ils voulaient revenir. Si on les écoutait, on aurait exactement le même festival l’an prochain », rigole M. Sarault, en charge de la programmation.

La pluie a eu aussi un impact positif sur l’écoute et sur la proximité du public avec les artistes. Les 7 concerts donnés sur la Scène Québécor ont affiché complet. Cayouche, Vallières, Patrice Michaud, Daniel Bélanger, les Cowboys, Matt Hulobowski et Louis-Jean Cormier se sont avérés des choix judicieux.

Plus de détails dans notre édition papier de mercredi.