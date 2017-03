Les Tacons moissonnent les médailles

Les nageurs du secondaire et même du primaire de l’équipe de natation du Centre éducatif Saint-Aubin étaient à la quatrième compétition de l’année à la piscine Sylvie Bernier de Sainte-Foy le samedi 18 mars. Les Tacons ont présenté une délégation complète de 20 nageurs : Tacons juniors (moustiques) et benjamins, cadets et juvéniles.

Chez les moustiques : trois premières positions pour Élias Vallée et Flore-Anne Simard, une deuxième place et deux quatrièmes positions pour Félicia Tremblay, une première et une cinquième place pour Zoé Simard et, finalement, Marion Garneau a réussi à obtenir une troisième et une quatrième position.

Du côté des benjamins, Éloi Simard a obtenu deux troisièmes et une quatrième place, Jérôme Simard a gagné une position pour chaque marche du podium, Thomas Tremblay a cumulé deux deuxièmes positions et une troisième place, Étienne Saint-Gelais a décroché une cinquième place.

De son côté, Marion Sylvain, la seule nageuse de niveau juvénile, a remporté trois deuxièmes positions.

L’équipe masculine de relais composée d’Éloi Simard, Thomas Tremblay, Jérôme Simard et Hubert Valiquette, a remporté le quatre fois 50 m aux quatre nages.

Deux compétitions sont encore à venir pour les nageurs des Tacons, soit les championnats régionaux et provinciaux qui se tiendront respectivement le 2 avril et les 21-22 et 23 avril à Saint-Jérôme.