Symposium d’art contemporain: De l’illustre inconnu au Roi de l’Anse

Détenteur d’un doctorat en arts plastiques, Denys Tremblay est un professeur émérite à l’Université du Québec à Chicoutimi où il a implanté le premier programme de Baccalauréat interdisciplinaire en arts. Reconnu comme un artiste transdisciplinaire outrepassant les conventions de l’art, Denys Tremblay a expliqué les étapes qui l’ont mené à la royauté de l’Anse St-Jean, lui qui était connu comme «l’illustre inconnu» lors de son passage au Symposium international d’art contemporain.

Par Lisianne Tremblay

« En 1992, je voulais faire une immense sculpture végétale représentant la main et le visage de Saint-Jean-Baptiste sur le flanc du Mont-Édouard pour attirer les touristes en été, a-t-il raconté. Je souhaitais l’appeler St-Jean-Du Millénaire. Nous avons organisé une campagne de financement quelques années plus tard en se servant de l’élection d’un roi pour avoir plus de visibilité et pour redorer l’image de l’Anse-St-Jean et de la région, qui venait de vivre un déluge. Dans la municipalité de 1300 personnes, nous n’avons pas trouvé de volontaire pour la royauté alors j’ai décidé que ce serait moi, donc le personnage de l’illustre inconnu. Nous avons organisé un référendum en 1997, qui a été remporté avec 73 % de votes en ma faveur. J’ai donc été proclamé Roi de l’Anse pour réaliser le projet de Saint-Jean-du-Millénaire. »

La proclamation du roi a été couverte par de nombreux médias nationaux et a été suivi par la visite de médias internationaux. « La royauté a fait le tour du monde, j’ai donné des centaines d’entrevues, dont une à la BBC de Londres et même au Japon, a poursuivi l’artiste. La mosaïque de St-Jean-du-Millénaire n’a pas pu voir le jour puisque des conseillers municipaux étaient contre l’idée de remettre une somme de 100 000 $ pour ce projet d’une valeur d’un million $. J’ai donc abdiqué en 2000, mais la démarche a valu la peine puisque les gens ont compris que lorsqu’ils travaillaient ensemble, en communauté, ils réussissent à avoir des résultats. »

Denys Tremblay est l’un des premiers penseurs du périphérisme et l’inventeur du concept de really-made, qui implique que l’acte artistique soit introduit dans le quotidien et influence le réel.

