Sylvain Tremblay briguera à nouveau le poste de préfet de la MRC de Charlevoix-Est

Le maire Sylvain Tremblay, élu par acclamation dans la municipalité de Saint-Siméon, confirme qu’il briguera un nouveau mandat à titre de préfet de la MRC de Charlevoix-Est. Il se dit fier du travail accompli au cours des quatre dernières années. Il rappelle qu’à son arrivée en poste en 2013, l’économie de la région était mal en point, avec les fermetures de la machine numéro quatre de l’usine de produits forestiers Résolu de Clermont et de l’usine General Cable de La Malbaie. Il est très heureux des services qui ont été développés par la MRC de Charlevoix-Est en réponse à cette crise.

De plus, M. Tremblay voit le sommet du G7 comme un autre pas dans la relance de la région. Il est aussi prêt à chercher de nouvelles opportunités d’affaire pour les citoyens et à aller vendre la région aux différents investisseurs de la province. « D’ici dix ans, la région de Charlevoix est celle où il y aura le plus d’investissements au Québec » conclu-t-il.

