Sylvain Bolduc à la barre du Métro

Sylvain Bolduc, un gestionnaire de la bannière Metro depuis plus de 26 ans, est devenu le 5 février le nouveau propriétaire franchisé de l’épicerie du boulevard de Comporté à La Malbaie.

Ayant dirigé des entreprises dans différentes secteurs de la région de la Capitale-Nationale, dont à Sainte-Anne-de-Beaupré, Montmagny et Lebourgneuf, l’homme d’affaires s’est dit très heureux de prendre en main la destinée de l’entreprise qui fait travailler plus de 90 personnes.

« J’ai choisi de m’établir ici en raison de la qualité de vie que Charlevoix peut offrir. Je n’ai pas envie de passer entre 60 et 90 minutes dans une auto pour aller travailler. J’ai trois enfants qui viendront me rejoindre à la fin des classes et Charlevoix va nous offrir une qualité de vie qu’on ne peut avoir ailleurs ».

Questionné à savoir quelles seraient ses priorités, M. Bolduc a lancé que l’implication dans la communauté, le travail d’équipe avec les employés et le service à la clientèle figuraient en haut de sa liste.

Quant à d’éventuels investissements, il a avoué que les rénovations effectuées au cours des dernières années par ses prédécesseurs ont fait que la bâtisse a été mise à niveau.