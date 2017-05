La survie en forêt demande de la préparation (vidéo)

Crédit photo : claude boulet

Sept étudiants(es) du Centre d’éducation des adultes et de formation professionnelle de Charlevoix ont accepté de vivre une expérience peu commune, celle de vivre une nuit en mode survie en forêt.

Les enseignants en récréo-tourisme du Centre d’éducation des adultes, Jean-François Bourdon et Yan Bérubé, ont partagé leur savoir faire aux étudiants. Les cours sont dispensés principalement en classe, au centre d’études de La Malbaie. Il y a aussi plusieurs heures d’ateliers. La troisième portion de la formation est composée de sorties de plein air. C’est là où on rentre vraiment en contact avec le milieu de travail et les nombreux milieux où cette formation peut être utile : les pourvoiries, parcs, zecs, montagnes de ski, centres de plein air, terrains de golf… Le programme s’adresse tant aux hommes qu’aux femmes.

Vous avez le goût de la nature ?

Dès le mois d’octobre sera offert pour la quatrième fois dans Charlevoix l’attestation d’études professionnelles Opération et entretien d’un site récréotouristique par le centre d’éducation aux adultes et de formation professionnelle au pavillon les Cimes de La Malbaie. Le programme de 720 heures s’adresse aux jeunes et moins jeunes intéressés par la nature et les gens ainsi que par les activités de plein air.