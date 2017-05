Support au transport adapté

(EB) Les personnes à mobilité réduite se réjouiront d’apprendre qu’une aide financière de 241 334$ est accordée aux municipalités de la région de Charlevoix via le Programme de subvention au transport adapté. La députée de Charlevoix–Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire de la ministre du Tourisme, Caroline Simard en a fait l’annonce, au nom du ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports Laurent Lessard. L’objectif est de soutenir les municipalités dans leurs efforts pour améliorer les déplacements des personnes à mobilité réduite.

À ces sommes s’ajouteront en fin d’année des ajustements afin de tenir compte du nombre de déplacements réalisés, des modifications au territoire desservi, de même que des déplacements effectués hors de ce territoire. À cette fin, le gouvernement du Québec a prévu un montant additionnel de 3 millions de dollars lors du dépôt de son budget 2017-2018 pour l’ensemble des organismes de transport adapté admissibles.

« Ce soutien financier est essentiel pour que les partenaires municipaux puissent maintenir voire bonifier leur offre de service auprès des personnes à mobilité réduite ou en perte d’autonomie. Je salue l’engagement de notre gouvernement à leur égard, au bénéfice de cette clientèle aux besoins particuliers et, ultimement, de la mobilité durable de l’ensemble des citoyennes et des citoyens», a commenté Caroline Simard. Pour 2017, le Programme dispose d’une enveloppe globale de 95,78 millions de dollars, soit une bonification de près de 6 millions par rapport au budget disponible en 2016.