Subventions à trois organisations

Crédit photo : archives Le Charlevoisien

Par Éric Maltais

Mission Développement Charlevoix a investi 18 871 $ dans trois projets qu’elle juge porteurs sur son territoire. Ces annonces ont été effectuées par le préfet de la MRC de Charlevoix-Est, Sylvain Tremblay, lors du dernier conseil des maires tenu à la fin septembre à Clermont.

La MRC de Charlevoix-Est a confirmé une participation de 12 000 $ pour soutenir le financement des activités de l’entreprise Pronature La Malbaie, par le biais du Fonds de développement des territoires (FDT), soutien aux entreprises.

Ce projet de Stéphane Belley, guide expert et conseiller dans le domaine de la chasse, permet au promoteur de consolider son offre de services dans la MRC de Charlevoix-Est. De plus, le financement accordé permet à l’entreprise de créer deux nouveaux emplois et d’agrandir son espace de vente.

« M. Belley offre un service unique, de proximité et qui répond à un besoin bien présent. En tant que préfet, je rappelle que notre territoire est un lieu de prédilection et un terrain de jeux exceptionnel pour les amateurs de chasse et de pêche. Notre service de développement économique et moi-même sommes fiers de collaborer au développement de cette entreprise bien établie et de renom », a souligné Sylvain Tremblay.

L’activité économique de la chasse et de la pêche représente un moteur économique important pour la MRC de Charlevoix-Est. Les dépenses des adeptes d’activités de chasse et de pêche sont plus importantes qu’on le pense en termes de transport, de forfaits, d’hébergement, de location de camping, de bateaux, de services guidés et d’achat d’équipements de chasse et de pêche.

OBuro

La MRC a aussi confirmé un soutien de 1 800 $ à OBuro. Nouveau concept d’affaires mis en place par deux entrepreneures dynamiques, Audrée Bélanger, d’A-bcom, et Amélie Beaulne, de Rorkaäl Design, OBuro offre aux travailleurs autonomes, entrepreneurs et entreprises un accès à des espaces de travail en location/collaboration, de façon permanente ou occasionnelle, dans les Espaces Saint-Étienne à La Malbaie.

« Ce type de projet de coworking émerge de plus en plus en centres urbains et commence à prendre son essor en milieu plus rural. Nous sommes heureux de pouvoir appuyer cette initiative qui dote notre territoire d’un espace de travail stimulant, innovant et créatif », a déclaré le préfet.

Table Agro-touristique

La MRC a enfin octroyé une aide financière de 5 071 $ à La Table Agro-touristique de Charlevoix. Ce projet piloté par La Table Agro-touristique de Charlevoix permet aux propriétaires d’entreprises agricoles de bénéficier d’une ressource dédiée aux entreprises membres de la Table dont l’objectif est de développer des outils communs.

Le financement accordé permet à l’organisme de créer un nouvel emploi. « Les entrepreneurs membres de La Table ont besoin de concertation. Nous sommes fiers de collaborer à ce projet qui permettra aux produits de notre milieu de rayonner tout en renforçant la crédibilité de la région. Ce projet s’inscrit parfaitement dans le cadre du Plan de développement de la zone agricole », a déclaré M. Tremblay.