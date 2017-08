Stéphane Charest complète l’Ironman de Mont-Tremblant

Deux jours après avoir franchi le cap de la cinquantaine, Stéphane Charest, de La Malbaie, s’est offert comme cadeau d’anniversaire rien de moins qu’une participation à l’exigeante épreuve Ironman dans le décor touristique du centre de villégiature Tremblant, dans les Laurentides.

L’organisateur du Triathlon de Saint-Aimé-des-Lacs a complété l’épreuve consistant en 3,8 km de nage, 180 km de vélo et 42 km de course à pied en 12 h 9 min.

« J’avais déjà fait la distance dans un évènement non sanctionné en 2013. C’est dans un objectif de revenir à ce niveau, mais surtout pour vivre l’expérience d’un évènement de cette envergure, que je me suis fixé cet objectif l’an dernier. Je suis satisfait d’avoir réussi, surtout qu’un triathlon de ce type nous amène dans une dynamique d’entrainement exigeante, car tu dois performer dans trois sports en même temps. On développe une endurance. C’est essentiellement ce qui est le plus bénéfique. Mais j’aime à préciser qu’on n’a pas besoin de se rendre là pour être en forme! », ajoute ce promoteur de l’activité physique.

Au sujet du parcours, l’athlète précise que pratiquer la nage dans le lac Tremblant fut agréable, l’eau étant 19 degrés Celcius. Le parcours de vélo, un circuit de deux boucles de 90 km, a été somme toute exigeant. « Il y avait plusieurs montées, mais quand on vient de Charlevoix, on a vu pire! Quant à la course à pied, les coureurs devaient faire 2 boucles de 21 km ».

M. Charest voit les bénéfices de sa participation pour les membres de son club dans Charlevoix : « Comme je fais partie de l’équipe du Triathlon de Charlevoix, cette expérience est aussi enrichissante pour voir comment se déroule ce type d’évènement et quels sont les services aux athlètes offerts. Cela peut nous aider à améliorer encore plus notre triathlon régional ».

Deux autres participants de Charlevoix prenaient part à la course, soit Jean-Marc Tremblay et Marie-Ève Bouchard, de Baie-Saint-Paul. Ils ont complété respectivement l’épreuve en 14 h 22 min. et 13 h 35 min. « Jean-Marc et Marie-Ève, explique M. Charest, sont des habitués du Triathlon de Charlevoix ».