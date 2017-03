Stéphane Belley vit de sa passion

Jamais dans ses rêves les plus loufoques Stéphane Belley aurait pu imaginer devenir vedette du petit écran et signer des autographes! Sans aucun doute, ce guide de chasse à l’orignal a pris du… panache depuis qu’il est devenu une figure populaire de la télévision!

Sans tambour ni trompette, l’homme d’affaires des 44 ans de Charlevoix vit cette aventure. Dès dimanche prochain, les gens de partout au Québec pourront le découvrir sous un nouvel angle dans une série de reportages meublant la nouvelle saison de 26 émissions de Chassomaniak, sur les ondes de TVA Sport.

Sa popularité ira au-delà des frontières puisque le monde entier pourra le voir sur Wild TV, un réseau spécialisé anglophone traitant de la chasse et de la pêche. Il fait aussi partie de la distribution de la tournée québécoise des soirées de chasse et pêche, figurant parmi les experts au sujet de la chasse à l’orignal.

De sa nouvelle saison, il dit : « Sur Wild TV, ce sont des émissions qui sont traduites en anglais. Ça fait plutôt spécial de voir ça. Il est question de chasse à l’orignal, de chasse à l’ours, de la chasse aux dindons aussi dans la région de Napierville. Nous allons en Saskatchewan, au Manitoba et en Alberta. Aussi, la tournée des grandes soirées de chasse et pêche fera le tour de 60 villes au Québec, au Nouveau-Brunswick et au nord-est de l’Ontario ». L’homme d’affaires raconte qu’il est tombé en amour avec cette pratique sportive sans savoir pourquoi, comme Obélix dans sa potion magique!

« Je ne viens pas d’une famille de chasseurs. Je me suis acheté une arme à l’adolescence et j’ai commencé à pratiquer ce sport. Peut-être que le fait de voir arriver mes oncles avec des têtes d’orignal m’a impressionné. J’ai vite ressenti que j’avais cette passion de vivre cette fébrilité de tenter d’attirer un orignal, une vraie guerre de nerfs. Mais jamais je n’aurais pensé vivre de cette passion. J’ai parti mon entreprise dans le domaine en 2013 et ma conjointe travaille avec moi, tout comme mon fils de 23 ans » , raconte-t-il.

Un impact dans l’industrie

Contrairement à ce que les gens pourraient penser, ce n’est pas le fait de figurer à la télévision qui l’allume le plus, mais la notoriété qu’il a acquise. Considérant cette crédibilité, des promoteurs ou des manufacturiers se collent à lui pour tester des produits à mettre sur le marché.

« Je leur fournis mes commentaires. Mais je peux aussi leur donner des idées sur des équipements qui, je pense, pourraient faciliter la vie des chasseurs. Il y a au moins 10 000 personnes qui voudraient ma place. Je me considère extrêmement chanceux d’avoir cette opportunité. Je suis fier qu’un gars de Charlevoix puisse se situer parmi les meilleurs guides au Québec. Cela permet de faire valoir le savoir-faire des Charlevoisiens à travers le monde », ajoute-t-il, tout en précisant que son taux de réussite se situe à 98%.

L’équipe de tournage comprend une quinzaine de personnes. Des gars de Charlevoix comme le docteur Robert Gagnon et Bruno Guay figureront aussi à l’écran en cours de saison.

Quant au projet pour le commerce, il envisage de doubler la superficie de l’entreprise située sur le boulevard de Comporté. Des démarches ont été effectuées en ce sens.