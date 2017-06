Aucun stationnement sur la rue Sainte-Anne lors de la Fête du Canada

Lors des festivités de la Fête du Canada demain, il sera interdit de stationner sa voiture le long de la rue Sainte-Anne, selon un communiqué émis par la Ville de Baie-Saint-Paul. Cette mesure est prise pour faciliter la circulation des automobilistes après les spectacles et les feux d’artifice qui se tiendront au Boisé du quai dès 22 h. Ces derniers seront spectaculaires puisque les feux d’artifice du 23 juillet qui n’ont pu être lancés y seront ajoutés.

La Ville de Baie-Saint-Paul invite la population et les nombreux visiteurs à utiliser les stationnements au centre-ville et à se déplacer au boisé du quai à pied ou en vélo par la rue ou le chemin des sœurs. L’utilisation de ces moyens de transport assurera aux festivaliers des déplacements fluides et faciles. De plus, l’équipe des loisirs a également aménagé des stationnements supplémentaires au Boisé du quai pour les personnes à mobilité réduite. Des brigadiers seront sur place pour faciliter les déplacements et l’organisation des voitures. Les activités prévues au boisé du quai auront lieu beau temps mauvais temps.

Rappelons que de 10h30 à 16h30, le parc du Presbytère sera animé avec jeux gonflables, amuseurs public, tours de poneys, maquillage et bien plus encore. Consultez l’ensemble de la programmation sur le www.baiesaintpaul/evenements/Fete-du-Canada