St-Hubert et le Casino: un projet exportable?

Les hautes directions des Restaurants St-Hubert et de la Société des Casinos du Québec misent beaucoup sur le projet expérimental mené dans Charlevoix afin de définir si ce projet pourrait devenir exportable à moyen terme ailleurs au Québec.

Voilà un élément qui ressort de l’inauguration officielle du Resto-bar St-Hub tenue lundi soir dernier dans l’enceinte du Casino, en compagnie des dirigeants du Groupe St-Hubert, de la Société des Casinos du Québec, de Loto-Québec, des élus de Charlevoix-Est et de partenaires socio-économiques.

Questionné à savoir comment s’était arrêté le choix de la bannière de la restauration, Philippe Chantal, directeur général du Casino, a confié que l’idée venait tout simplement d’une suggestion des employés, après quelques séances de brassage d’idées. Il ajoute que les discussions ont été amorcées auprès de Pierre Rivard, président directeur général du Groupe St-Hubert, puis tout a évolué comme sur des roulettes parce que ce choix est novateur, donc intéressant pour les clientèles. Les deux hommes d’affaires ont avoué qu’ils accorderaient une attention particulière à l’évolution du Resto-bar le St-Hub.

« Dans notre milieu, la compétition est très forte. Il faut savoir comment avoir une rétention de notre clientèle, a soutenu M. Rivard. À travers les 125 restaurants qui nous avons au Québec, Charlevoix possède un des plus beaux, sinon le plus beau. Du restaurant, vous avez une vue sur le Casino dans un contexte interactif en plus d’un mur consacré aux artistes d’ici, des écrans géants pour les sportifs, et tout un aménagement pour donner une expérience client agréable », a confié le président directeur général du Groupe St-Hubert.

M. Rivard a aussi insisté sur la place réservée aux produits régionaux. Le chef aura la responsabilité de mettre sur l’ardoise son propre menu élaboré à partir des produits régionaux achetés chez les producteurs d’ici. Du côté des bières, la MicroBrasserie Charlevoix pourra aussi mettre en valeur ses plus gros vendeurs, un désir de St-Hubert d’intégrer les microbrasseries des régions du Québec à leur carte. « Comme p.-d.g., mon mandat est de m’assurer de maintenir les produits régionaux, des produits frais et de très grande qualité ».

« Nous avons aussi pensé aux gens de Charlevoix en mettant à leur disposition un comptoir pour apporter. Nous sommes depuis 65 ans en affaires parce que nous avons su nous démarquer et présenter un menu revu et actualisé », a-t-il conclu.

Lynne Roiter, présidente et chef de la direction par intérim de Loto-Québec, a parlé ainsi de la maison de jeu de Charlevoix : « Nous vivons une belle aventure qui s’améliore depuis 22 ans déjà. Les résultats qui nous constatons depuis l’ouverture du restaurant le 19 décembre confirment que c’est excellent pour la région et pour Loto-Québec. St-Hubert fait partie de l’ADN des Québécois et nous avons ici le seul restaurant entre Sainte-Anne-de-Beaupré et Baie-Comeau ». Pour Mme Roiter, le Casino de Charlevoix est un modèle pour le développement économique régional et un important partenaire touristique.

Rappelons que l’investissement total a dépassé le cap des 6 M $, tout en permettant la création de 30 nouveaux emplois. M. Chantal confirme que l’achalandage est effectivement supérieure aux estimés préliminaires