La SQ invite à la prudence…

Comme lors de tout long congé, la Sûreté du Québec lance un appel à la prudence aux différents usagers de la route lors de celui de la Fête du travail. Les policiers intensifieront leurs interventions à partir d’aujourd’hui jusqu’au 4 septembre

Les agents souhaitent aussi que les conducteurs adoptent un comportement responsable. Compte tenu du fort achalandage prévu sur les routes au cours de cette dernière longue fin de semaine de l’été, les usagers doivent être particulièrement attentifs à leur conduite. La vitesse, l’utilisation du téléphone cellulaire au volant et le port de la ceinture de sécurité sont toujours parmi les infractions les plus fréquemment commises, de même que la capacité de conduite affaiblie par l’alcool ou la drogue. Elles constituent d’ailleurs les plus importants facteurs contributifs aux collisions mortelles ou avec blessés.

Plusieurs collisions impliquant des motocyclistes ont eu lieu au cours des dernières semaines. Un rappel de vigilance aux automobilistes et motocyclistes est de mise, surtout à l’approche des intersections.

Quant aux motocyclistes, pour éviter les blessures et les collisions, ils doivent se munir d’un casque protecteur et conforme aux normes, s’assurer d’être visible, soit en portant des vêtements de couleur claire, en allumant ses phares ou en munissant sa moto de feux d’appoint et redoubler de vigilance aux intersections.

Enfin, les policiers de la SQ n’hésiteront pas à intervenir afin de contrer les comportements délinquants sur les routes du Québec. L’année dernière, deux collisions mortelles sont survenues, sur le réseau routier de la Sûreté du Québec au cours du long congé de la fête du Travail. Ce type d’opérations, déployées au cours des longs congés, visent à réduire le nombre de victimes sur nos routes.