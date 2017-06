Un spectacle de motocross au Rodéo de Charlevoix

Crédit photo : page Facebook Ben Milot

La 8e édition du Rodéo de Charlevoix débute ce soir avec la parade des chevaux, qui débutera à 18 h 30. Le départ aura lieu au stationnement P-10 du Fairmont Le Manoir Richelieu. De nombreuses activités auront lieu jusqu’à dimanche dont le le Milot Land Tour, qui est de retour pour une deuxième année consécutive au Rodéo de Charlevoix. Le spectacle de freestyle motocross se tiendra le 23 juin 19 h à l’hippodrome de la Vallée.

Fraîchement débarqué de la Chine où il incarnait depuis 5 ans le Red Rider dans la méga production de Franco Dragone House of Dancing Water, le pilote de freestyle motocross Ben Milot et toute son équipe promettent d’en mettre plein la vue et feront vivre des sensations fortes aux spectateurs.

Rappelons que des compétions de gymkhana, d’hommes forts et de bûcherons seront aussi au programme du Festival. Plusieurs activités sont orchestrées pour les enfants à la Place de la Famille. Les rodéos auront lieu samedi à 15 h et dimanche à 14h30. Pour la programmation complète, consultez le www.rodeocharlevoix.com.