SPCA : 5 activités de financement pour recueillir 35 000 $ (vidéo)

La direction de la Société de protection contre la cruauté envers les animaux (SPCA) a annoncé les 5 activités qu’elle tiendra dans le cadre de sa campagne de financement 2017 ayant pour but d’amasser 35 000$, soit un montant inférieur de 50% par rapport à l’an dernier.

À cet égard, la direction a confirmé qu’elle avait été dans l’obligation de prendre les bouchées doubles en 2016 puisqu’il fallait mettre en banque une somme importante afin d’obtenir l’emprunt pour le financement de leurs nouveaux locaux à Saint-Hilarion, dont la construction évaluée à 300 000 $ a été amorcée la semaine dernière.

Les activités de financement sont : ramassage de bouteilles vides, vente du calendrier, tirage Loto-Québec (8000$ en prix), tenue du 4e tournoi de golf le 16 septembre et un souper organisé en collaboration avec le cirque Ékasringa, le 14 octobre. En 2016, le budget de la SPCA se situait à 201 000 $.

Le vidéaste Claude Boulet rapporte les commentaires exprimés par les membres de la direction lors du point de presse, tenu le 6 juin à l’Auberge des Falaises. Plus de détails dans Le Charlevoisien du 14 juin.