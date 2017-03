Spag et Claquettes, pourquoi pas?

Le cirque équestre Ekasringa innove encore en proposant un événement original, Spag & Tap, où la danse à claquettes, la gigue et… le spaghetti vous seront servis!

Le 18 mars, assistez à un souper-spectacle qui sortira des sentiers battus! Le traditionnel souper spaghetti du cirque équestre Ekasringa prendra des airs de cabaret avec un spectacle composé de performances de gigue et de claquettes par la troupe Nouvelle époque. Il sera aussi possible de s’initier à ces deux styles de danse, grâce à l’expertise de la troupe qui en est à ses 20 ans d’existence.

« Nouvelle Époque s’amuse à présenter la gigue et les claquettes de façon unique : des pas d’ici sur une musique d’ailleurs; des pas d’ailleurs avec des mouvements d’ici sur une musique du monde. Exécutant le tout avec une approche professionnelle, Nouvelle Époque démocratise la danse et ainsi, permet au public de s’initier à cet art pour l’apprécier à sa juste valeur », explique-t-on. Une excellente occasion de voir les artistes qui se sont produits notamment en France, en Inde, en République Tchèque, en Italie et au Brésil.

Le souper-spectacle aura lieu au centre communautaire Pro-Santé et les billets sont en vente au coût de 25 $ (taxes et service compris) sur le site www.cirqueequestre.com et par téléphone au 418 435- 5131.