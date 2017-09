Le Spa O’Quartz, un défi technique (vidéo)

Crédit photo : claude boulet

Le Spa O’Quartz flirte avec l’extraordinaire. Inauguré le 12 septembre, cet aménagement a été conçu dans un microclimat, à l’intérieur du Petit Manoir du Casino. Sa montagne rocheuse en quartz de 22 pieds est alimentée par une source d’eau naturelle provenant d’une nappe souterraine située à 400 pieds dans le sol de La Malbaie. Il offre une vue sur le fleuve à couper le souffle, selon les propriétaires, le Groupe Beaubien.

Le Spa O’Quartz a nécessité des investissements de 2 M$ sur un projet de 14 M $ et présente une superficie totale de 8 100 pieds carrés pouvant accueillir aisément une centaine de personnes, désireuses de se ressourcer et se régénérer dans une atmosphère de calme et de détente.

Les clients peuvent profiter de cinq bassins réglés à des températures variant de 60 à 90 degrés Fahrenheit, d’une grande chute de 22 pieds, de deux saunas, de l’espace de massothérapie Zen Évasion et d’une zone Tiki Bar pour se désaltérer de boissons sans alcool rafraîchissantes.

L’entrepreneur en construction, Guy Germain, nous parle des défis que ses équipes ont dû relever. Une entrevue d’Éric Maltais.