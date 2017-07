Soyez courtois sur la route…

La Sûreté du Québec rappelle aux usagers de la route l’importance du comportement de chacun sur le réseau routier. Que ce soit en tant que conducteur de véhicules routiers, de cycliste ou de piéton, chacun doit respecter les différents règlements en vigueur, autant le Code criminel que le Code de la sécurité routière.

Ann Mathieu, agente d’information à la Sûreté du Québec, rappelle quelques règlements à observer en tant que piéton, soit d’utiliser en tout temps le trottoir qui borde la chaussée, dans le cas d’absence de trottoir, marcher sur le bord de la chaussée, en sens inverse de la circulation, traverser aux intersections et aux passages pour piétons; et se conformer aux feux pour piétons installés aux intersections, en cas d’absence de feux pour piétons, se conformer aux feux de circulation.

Ainsi, l’agente note que selon le Code de la sécurité routière, le piéton ne peut pas traverser une intersection en diagonale, sauf si un agent de la paix, un brigadier scolaire ou une signalisation l’autorise et faire de l’auto-stop sur la chaussée ou à un endroit où le dépassement est interdit.

Quant aux cyclistes, il est interdit de circuler en sens inverse de la circulation, sauf si la signalisation autorise le contresens à vélo, sur le trottoir, avec des écouteurs, entre deux rangées de véhicules en mouvement.

Quant aux automobilistes, ils doivent respecter la distance d’un mètre lors d’un dépassement de cycliste dans une zone de 50 km/h et moins et plus de 1,5 mètre de distance dans une zone de plus de 50 km/h. Dans la situation où il est impossible d’effectuer un dépassement sécuritaire.

L’été est la période où l’action est à son summum sur le bord des routes. Alors la vigilance est de mise.