Souper spectacle Marine et ses amis: du plaisir et une récolte de 2300$

Crédit photo : Gracieuseté Emmanuelle L'Écuyer

120 personnes ont assisté au souper-spectacle de Marine et ses amis samedi dernier, une belle soirée musicale dans le plaisir et la bonne humeur. 2300$ ont été amassés et seront remis au Club de ski du Mont Grand-Fonds.

Plusieurs jeunes artistes sont montés sur scène à l’invitation de Marine, soit Chloé Leclerc, Éliane Leclerc, Naomie Turcotte, Marianne Choquette-Brunet, Philippe Tremblay et Jules Goulet « Ce sont presque tous des amis de Marine qu’elle a connu dans les concours. Jules est un pianiste de la région. Ça a donné un très beau spectacle! Les artistes étaient tous contents et le public aussi » relate Emmanuelle L’Écuyer, maman de Marine. Elle a orchestré le spectacle avec la professeure de chant de cette dernière, Virginie Poulin.



Les sommes vont permettre d’acheter des équipements pour les jeunes coureurs. « On aime beaucoup le mont Grand Fonds! On a nos billets de saison. Ça donnait en plus une belle occasion à Marine de monter sur scène et de réunir ses amis de concours », ajoute Mme L’Écuyer.



C’est avec joie que Marine a appris le retour du concours La Voix junior pour une 2e année. Sa mère ne cache pas que la jeune chanteuse songe à retenter sa chance. « Elle qui a beaucoup apprécié son expérience l’an dernier. Elle a pris beaucoup d’assurance et d’expérience, notamment avec les 3 concerts à grand déploiement qui, pour elle, valent encore plus qu’une participation à l’émission de télé!», de confier Emmanuelle L’Écuyer.

On devrait d’ailleurs revoir sous peu la jeune fille sur scène, puisqu’elle mijote un nouveau projet de spectacle. Un dossier à suivre!