Le souper encan spectacle de la troupe Ekasringa est reporté

Crédit photo : Courtoisie

Les membres du comité organisateur de l’activité Western Circus ont décidé de reporter leur souper encan spectacle au profit de la troupe Ekasringa et de la SPCA Charlevoix qui devait avoir lieu samedi le 3 juin au resto-bar le Grenier à Notre-Dame-des-Monts au samedi 14 octobre.

« Pour tenir l’activité, nous avions besoin de vendre un certain nombre de billets. Nous avons des beaux prix avec entre autres une série de sept oeuvres réalisées par l’artiste Jean-François Racine et d’autres œuvres de Mélissa Deschênes et de Magalie Gilbert en plus de plusieurs forfaits, a indiqué la directrice artiste de la troupe Ekasringa, Frédérique Foiret. Nous espérons que les gens réserveront leur date le 14 octobre puisque c’est une activité majeure pour nous. Il y a beaucoup d’activités en juin dont les tournois de golf, c’est aussi pour cela que nous avons décidé de reporter le souper encan spectacle. »

La série d’œuvres de l’artiste Jean-François Racine fera d’ailleurs l’objet d’un encan silencieux durant les spectacles cet été, qui seront présentés du 25 juillet au 6 août au boisé du quai. Soulignons en terminant que la députée fédérale de Beauport-Côte-de-Beaupré-Île d’Orléans-Charlevoix, Sylvie Boucher, est la présidente d’honneur du Western Circus. Les billets sont en vente au coût de 50 $. Pour en savoir plus, composez le 457-4148 ou le 435-5131.