Souper-encan : 4500$ pour la SPCA et Ékasringa (vidéo)

Crédit photo : claude boulet

Cette activité avait d’abord été organisée le 3 juin dernier mais reportée en automne en raison du peu de nombre de billets vendus.

Les participants ont eu le bonheur de voir quelques numéros des artistes d’Ekasringa et de participer aux encans proposant plusieurs forfaits touristiques, cadeaux régionaux et œuvres d’art dont des toiles de Jean-François Racine.

Le montant amassé pour cette soirée encan, 4500$. Le montant a été réparti entre la SPCA Charlevoix et le cirque Ekasringa.

L’événement a été organisé pour la SPCA Charlevoix et le cirque Ekasring sous la présidence d’honneur de la députée fédérale Sylvie Bouchard

Cette activité de financement annuelle sert de soutien à la réalisation des activités de la troupe Ekasringa et à la cause animale, car une partie des bénéfices de la soirée est remise à la SPCA Charlevoix.

Voyez en vidéo quelques bons moments de la soirée.