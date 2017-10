Souper-bénéfice de la Corporation des métiers d’art: Unis pour les métiers d’art

La Corporation des métiers d’art en Charlevoix met du beau dans votre vie! Pourquoi ne pas lui dire merci en assistant à son souper-bénéfice annuel ? Celui-ci aura lieu le 4 novembre prochain au Camp Le Manoir des Éboulements et ce, dès 17 h 30. Comme par les années passées, le souper sera l’occasion de partager un repas haut en saveurs, cette fois grâce au talent du chef Guillaume Carrière, de l’Auberge de jeunesse de La Malbaie. Le repas est offert en formule « Apportez votre vin ».

Cécile Allard animera une fois de plus l’encan chinois. Du côté de l’encan crié, c’est à Nancy Giguère (Boutique Charlevoix) et au coloré Michel Tremblay (Les Pitounes en tuxedo) qu’on a confié le rôle d’encanteurs d’un soir.

Plusieurs œuvres originales créées spécialement pour l’événement par les artisans de Charlevoix seront mises à l’encan.

L’objectif du souper-bénéfice est de permettre à la Corporation de remplir son rôle de soutien auprès de ses membres. 115 places sont disponibles au coût de 50 $ par personne. On peut se procurer les billets auprès d’Annick Perron (418 633-5726) ou de Jean-Pierre Léger (418 635-2424).