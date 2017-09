Sophie Talbot est la nouvelle présidente de la Table agrotouristique de Charlevoix

Sophie Talbot, copropriétaire de la Ferme Caprivoix, a été élu présidente de la Table agrotouristique de Charlevoix. Vice-présidente de l’organisation, elle assurait la présidence par intérim depuis juin à la suite du départ de Patrick Turcot, chef des cuisines du Fairmont Le Manoir Richelieu.

C’est d’ailleurs la première fois qu’une femme occupera ce poste depuis 1994. Pour ce premier mandat d’une durée d’un an, elle sera accompagnée par la coordonnatrice de la Table agrotouristique, Estelle Gaudet-Meyer. Nicolas Marrant de la Microbrasserie Charlevoix assurera la vice-présidence de la Table agrotouristique.

L’organisation de la Débâcle, qui se tiendra le 30 mars 2018 et la certification Terroir Charlevoix demeurent les projets importants pour la Table agrotouristique. « Nous avons un nouveau comité organisateur pour notre événement-bénéfice. Il y aura des nouveautés qui seront apportés, a mentionné Mme Gaudet-Meyer. Nous souhaitons aussi avoir plus d’entreprises qui obtiennent la certification. Présentement, il y a trois entreprises qui ont commencé le processus et qui pourraient être certifié en 2018, dont la Ferme Caprivoix. »

Jusqu’à maintenant quatre certifications «Terroir Charlevoix» ont été octroyées. Il s’agit de la Ferme basque de Charlevoix, les Viandes biologiques de Charlevoix, la Cidrerie et les Vergers Pedneault ainsi que la Laiterie Charlevoix.

Plus de détails dans votre prochaine édition du Journal.