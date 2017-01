Génial combo ski-dodo!

Depuis 3 ans, les stations de ski Le Massif de Charlevoix, Stoneham et Mont Sainte-Anne mettent de côté leurs petites chicanes de voisines et s’unissent sous le chapeau des Sommets du Saint-Laurent, une alliance qui bénéficie surtout aux fanas de ski des quatre coins du Québec et d’ailleurs!

Les Sommets du Saint-Laurent offrent l’occasion de se procurer un billet multistations qui vous permettra de décider, le matin même, de l’endroit où vous irez dévaler les pentes enneigées. Seule contrainte liée à cette offre sympathique : vous devrez vous réveiller dans un des multiples lieux d’hébergement partenaires des Sommets, une trentaine en tout!

Outre le plaisir de choisir à votre guise et selon les conditions du jour la montagne de vos ébats diurnes, vous bénéficierez de rabais substantiels, tant sur l’hébergement que sur votre journée à la montagne. En couple ou en famille, vous serez surpris des bonnes affaires qui vous sont proposées. Des exemples? La promotion Parents contents permet, pour chaque billet trois jours minimum adulte ou senior acheté, d’obtenir un billet enfant gratuit tout en bénéficiant d’un rabais de 15% sur le montant total de l’hébergement pour les réservations de trois nuits et plus. Fait à noter, les Sommets du Saint-Laurent considèrent comment « enfants » les jeunes de 17 ans et moins, une excellente nouvelle pour le porte-monnaie! À réserver avant le 12 février 2017, mais valide du 13 février au 24 mars 2017 y compris la fameuse relâche! Ou la promotion Au cœur de l’hiver, qui permet d’obtenir une troisième journée de ski et une troisième nuit gratuite lors de votre séjour entre le 9 janvier et le 16 février, à réserver avant le 31 décembre… À vous de choisir où vous établirez votre camp de base, celui d’où vous prendrez la route vers l’une ou l’autre des trois montagnes! Pourquoi pas un tour du chapeau?

Que vous soyez de type « hôtel classe », gite touristique sympathique ou chalet rustique, vous trouverez le nid qui vous convient parmi la panoplie de lieux hébergement proposée par les Sommets du Saint-Laurent. Un bienheureux combo « ski-dodo »!

sommetsdusaint-laurent.com

Pleine Montagne Lab s’installe au Massif !

Dès cet hiver, Pleine Montagne Lab fait du Massif son terrain de jeux en y implantant le centre d’aventures et de montagne Whisjack. Whisjack proposera une panoplie d’activités formations, excursions, évènements…) ayant comme point commun de se dérouler sur l’impressionnant territoire de ski hors-piste free ride de la plus haute montagne à l’est des Rocheuses. Dès l’an prochain, on prévoit d’ailleurs développer de nouvelles infrastructures de ski hors-piste à partir du Massif afin de satisfaire les adeptes de plus en plus nombreux de cette discipline émergente où liberté et sensations fortes vont de pair!