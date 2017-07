Une somme de 20 000 $ pour soutenir l’agriculture

Crédit photo : archives Le Charlevoisien

Quelques agriculteurs de la région pourront bénéficier d’une aide financière grâce au Programme d’appui au développement de l’agriculture et de l’agroalimentaire en région du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation. La députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire de la ministre du Tourisme, Caroline Simard, a fait l’annonce de cet aide d’un montant total de 32 618 $.

Près de 20 000 $ seront partagés entre quatre agriculteurs et la MRC de Charlevoix (4 380 $). Il s’agit de la ferme Pierre Du Moulin de Baie-Saint-Paul (6 640 $), la Ferme Séva inc. des Éboulements (3 564 $), la ferme S.I.D.A.C de La Malbaie (2 875 $) ainsi que la Ferme M.B. inc de La Malbaie (2 435 $).

Ce programme poursuit entre autres comme objectif de contribuer à l’accroissement de l’emploi et de l’investissement en région par la diversification et la transformation des produits agroalimentaires. « Soutenir le dynamisme des régions et l’exploitation de leur potentiel est essentiel pour la prospérité du Québec, affirme la députée Caroline Simard. Je me réjouis que les producteurs et agriculteurs de chez nous puissent compter sur notre gouvernement afin de leur permettre d’assurer la pérennité et la croissance de leur entreprise, dans un contexte d’ouverture des marchés et de concurrence accrue ».