Une soirée mémorable pour les 30 ans de la Galerie Iris

Crédit photo : Louis Laliberté

Environ 230 personnes ont récemment célébré les 30 ans de la Galerie d’art Iris avec l’équipe, qui avait pour cette occasion organisé la plus grande exposition à laquelle une brochette de 50 artistes ont pris part. La salle multi du Germain Charlevoix s’est donc transformé en galerie d’art pour cette soirée spéciale.

Pour fêter ses 30 ans, les artistes ont conçu deux toiles chacun de dimension 30 X 30 dont la moitié a trouvé preneur parmi les convives. « Nous sommes vraiment contents de cette soirée, a commenté la directrice artistique Amélie Savard. C’était magique, au-delà de nos espérances. L’éclairage et l’espace de la salle multi étaient exceptionnels. Elle a permis de mettre en valeur plus de 100 tableaux et d’offrir une expérience extraordinaire à nos clients, qui ont montré leur grande passion pour l’art. Nous avons eu une belle collaboration avec Le Germain Charlevoix, qui en a aussi mis plein les yeux avec le cocktail dînatoire. Le succès de cette soirée nous rend fiers de faire partie de la « Famille Iris ». Les artistes étaient aussi très heureux de rencontrer les collectionneurs et de se voir entre eux. »

La collection célébration créée par les artistes a été immortalisée dans un précieux livre d’art commémoratif.