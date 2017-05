Une soirée de karaté qui rapporte 2250 $ (vidéo)

Le samedi 20 mai, l’école de karaté chito shin kai organisait son souper de financement annuel à l’école Laure-Gaudreault de Clermont. Un montant de 2250 $ a été amassé à cette occasion. L’argent servira à épauler les parents de Jeanne Fillion pour défrayer les coûts de participation de leur fille Jeanne aux jeux panaméricains de Buenos Aires en août prochain.

Les participants ont pu apprécier un repas de mets chinois préparé par les cuisiniers du Restaurant Jade et durant la soirée, les jeunes karatékas ont présenté différentes chorégraphies.

Pour l’occasion la mère de Jeanne, Jessica Lavoie, a chanté une chanson qu’elle a elle-même composée pour sa fille.

Jeanne Fillion et Antoine Gagnon. Jeanne vient de recevoir sa ceinture noire et Antoine son certificat de probation pour sa ceinture noire. On attribue le certificat un an après avoir reçu la ceinture dans le style shito-shin-kai. Jeanne tient dans ses mains le trophée de l’athlète de l’année de l’école de karaté de Clermont qu’elle vient juste de recevoir.

Jeanne et ses parents

Jeanne et Lucia Gauvin exécutent un kata.