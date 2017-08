La Société d’histoire présente le parcours de l’artiste Monique Larouche

La Société d’histoire de Charlevoix (SHC) a lancé jeudi soir la Revue d’histoire numéro 87 consacrée à l’artiste Monique Larouche, originaire de Charlevoix, qui habite depuis une quinzaine d’années au Manitoba. Intitulée «De Charlevoix au Manitoba», cette revue contient des articles écrits par l’artiste en plus de faire une place à ses oeuvres.

Monique Larouche est heureuse que Serge Gauthier lui rende hommage de son vivant alors qu’elle est âgée de 66 ans. «Je suis contente de voir mes articles publiés. J’y ai pris goût Serge (Gauthier) m’a stimulé puisque je devais en écrire seulement un et j’en ai rédigé quatre. Je continue aussi de peindre, ce qui est ma passion. J’ai offert quelques oeuvres à la Société d’histoire de Charlevoix en 2008. Elles sont exposées dans la nouvelle salle d’exposition de la Forge Riverin. C’est important pour moi qu’elles demeurent dans la région de Charlevoix. »

Monique Larouche a exposé ses toiles au Canada, à Paris et même au Japon. La Revue d’histoire numéro 87 permet notamment d’en apprendre davantage sur ses origines, son attachement à sa famille, sa terre d’adoption au Manitoba, sa réflexion sur sa vie ainsi que ses engagements d’hier et d’aujourd’hui.

Nouvel espace à la Forge Riverin

La Société d’histoire de Charlevoix a profité de cette occasion pour inaugurer un nouvel espace de la Forge Riverin, situé au deuxième étage. « Cette section qui servira comme salle d’exposition était la plus endommagée, a mentionné le président de la SHC, Serge Gauthier. Jusqu’à maintenant nous avons investi entre 60 000 et 80 000 $. Nous ferons d’autres demandes de financement afin de poursuivre le projet. La salle d’exposition débouchera sur une terrasse et il y aura aussi un centre de documentation au troisième étage. Nous prévoyons terminer les travaux en 2019 ».

L’Espace mémoire Riverin a accueilli plus de 2000 visiteurs en sept semaines. « C’est énorme pour nous, s’est réjoui Serge Gauthier. C’est un nouveau public formé souvent de passants et cela nous permet de jouer notre rôle soit de revitaliser le centre-ville de La Malbaie. »