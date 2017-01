Soccer interscolaire: deux équipes du Météore en tête

Deux équipes du Centre éducatif Saint-Aubin sont en tête du classement général de leur catégorie respective à la suite de leurs performances lors du tournoi de la fin de semaine dernière.

Le Météore benjamin masculin, entrainé par Olivier Bélanger, était à Lévis où il a remporté deux matchs et annulé un autre. Il a accumulé un total de quatre victoires et une nulle sans connaître défaite, ce qui leur donne la première position au classement général.

Les filles benjamines, entrainées par Benoit Bradet et Lauranne Gagnon, ont gagné leurs deux parties au Centre éducatif Saint-Aubin St Aubin, la première 9 à 0 contre Donnacona et la deuxième 7 à 0 face à Beaurivage. Elles totalisent donc trois victoires, une nulle et aucune défaite, ce qui leur donne la tête du classement elles aussi.

De son côté, l’équipe juvénile masculine, entrainée par Hugues Simard, était à Thetford Mines durant cette même fin de semaine. Les jeunes athlètes charlevoisiens ont gagné un match 5 à 2 contre le Sommet, annulé 3 à 3 contre St Jean Eudes, mais ils ont été défaits 6 à 0 par Thetford Mines. Au total, ils ont deux victoires, une nulle et une défaite.