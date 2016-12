Situation budgétaire délicate à Saint-Aimé-des-Lacs

Le conseil municipal a adopté un budget avec une hausse des dépenses de près de 10% à 168 500 $ pour se situer à 1 717 832 $ en vue de 2017.

La baisse de la taxe foncière de neuf sous pour se situer à 0,91 $ du 100 $ d’évaluation n’aura aucune répercussion sur le compte de taxes puisque l’évaluation des propriétés est en hausse de 20 M $ sur l’ensemble du parc urbain. Certains écarts d’évalutaion des maisons sont si significatifs que la mairesse Claire Gagnon demandera des explications aux dirigeants de la MRC (voir autre texte).

Un vent de mécontentement déferle depuis quelques jours au sujet du nouveau rôle d’évaluation. Pourtant à La Malbaie, la seconde composante de la MRC de Charlevoix-Est qui a assisté au dépôt de ce nouveau rôle, le maire Michel Couturier l’a reçu avec soulagement.

Pour revenir au budget, la gestion financière et administrative occupe la plus fort part des dépenses avec des coûts de près de 252 000 $, suivis de la voirie avec 207 500 $, une augmentation de quelque 22 500 $ par rapport à 2016. Des sommes ont été prévues pour le chemin de la Réserve et la rue Larouche, tout comme les coûts d’ingénierie des plans et devis pour l’évaluation du chemin du Pied-des-Monts.

L’enlèvement de la neige (11 380 $), les matières résiduelles et déchets domestiques (118 865 $) la protection des incendies (70 505 $) et la police (91 536 $) représentent les principaux postes de dépenses. Dans ces deux derniers postes, les coûts ont grimpé de plus de 10 000 $.

Des sommes de 33 249 $ serviront à l’urbanisme et au zonage alors que près de 23 000 $ iront pour le développement industriel et la promotion.

En ce qui concerne les loisirs, la Base de plein air du lac Nairne engendre des dépenses de 87 125 $, soit 20 000 $ de plus qu’en 2016, mais des revenus entrent aussi dans les coffres de la municipalité. Les camps de jour (16 600 $), le centre récréatif (12 700 $), les autres activités récréatives (4500 $), de même que la bibliothèque (9700 $) entre dans le volet loisirs et culture.

La dette à long terme coûte 37 383 $ alors que les conciliations pour des fins fiscales sont de 113 115 $ pour les immobilisations et de 102 220 $ pour les affectations, ces deux postes étant à la baisse par rapport à l’an dernier