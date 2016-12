Simulation à la Traverse Rivière-du-Loup/Saint-Siméon

La Traverse Rivière-du-Loup/Saint-Siméon a réalisé, jeudi soir, son exercice annuel sur le NM Trans-Saint-Laurent amarré au quai de Saint-Siméon.

C’est un scénario catastrophe qui a été développé. Deux pompiers ont été dans une déflagration alors qu’ils venaient d’effectuer le sauvetage d’une 3e personne. La scène se déroulait dans un petit atelier. C’est à cet endroit que les pompiers de Saint-Siméon devaient intervenir.

« On a mis le paquet. Mais ça peut arriver pour vrai. Sur un bateau, on ne sait pas ce qui peut se passer. Nous naviguons près de la côte d’où l’importance d’être familier avec les services incendie de Saint -Siméon et de Rivière-du-Loup », explique Serge-Martin Denis, directeur général de la Traverse.

Le directeur du service incendie de Saint-Siméon, Carl Chamberland, reconnait que l’exercice a été exigeant pour les pompiers qui ont procédé à l’évacuation. « Il y avait peu d’espace pour travailler. C’est exigu. C’est quasiment un espace clos », dit-il.

La simulation a duré une quarantaine de minutes. La Sûreté du Québec et les paramédics n’étaient pas impliqués dans l’exercice. Les membres du service incendie savaient ce qu’ils auraient à faire plus tard en soirée. « J’ai aimé ce que j’ai vu », a commenté le directeur général de la Traverse Rivière-du-Loups-Saint-Siméon. « Nous avons quelques membres qui travaillent sur des traversiers. Les techniques pour intervenir sont différentes que celles pour un bâtiment. Ils possèdent une bonne expérience. Je me considère assez chanceux de les avoir», ajoutait le directeur du service incendie.

Les passagers du NM Trans-Saint-Laurent ne le savent peut-être pas, mais 12 employés possèdent une formation de premier répondant. « Une équipe à bord du bateau est toujours prête à intervenir. La certification (premier répondant) est maintenue en bonne et due forme afin de pouvoir répondre rapidement à une situation d’urgence qui surviendrait. Nous sommes prêts à faire face à ce qui peut se présenter. Dans les cas extrêmes, comme celui pratiqué ce soir, on sait que l’aide n’est pas très loin », précise Serge-Martin Denis.

Annuellement, un ou deux incidents mineurs se produisent sur le N.M Trans-Saint-Laurent. Les pompiers de Saint-Siméon n’interviennent qu’en de rares occasions sur le traversier. Leur plus récente intervention concernait une fuite de carburant d’une motocyclette.

L’exercice de jeudi se répète chaque année. Il se déroule en alternance sur les deux rives du Saint-Laurent.