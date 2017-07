Les shows du Festif attirent des foules

Les gens se déplacent en grand nombre pour assister aux spectacles de la 8e édition du Festif, qui a débuté hier. La salle multi du Germain Charlevoix était d’ailleurs pleine à craquer pour le spectacle de Richard Séguin. Ce midi, Louis-Jean Cormier a offert un spectacle en solo sur le quai de Baie-Saint-Paul. Tous les billets avaient été vendus pour ce show unique où l’auteur-compositeur-interprète a chanté quelques chansons de son album Les grandes artères et Le Treizième étage et quelques succès de son ancienne formation Karkwa au grand plaisir de ses fans, qui le suivent depuis les touts débuts. Il a d’ailleurs plu durant la chanson «Si tout le monde en même temps », ce qui n’a pas empêché la foule de chanter.

Cet après-midi, les amateurs du festival et les Charlevoisiens ont encore une fois été nombreux à assister au spectacle du Lemon Bucket Orkestra sur la scène Hydro Québec, qui en a mis plein la vue et les oreilles. Une belle découverte pour ceux qui ne connaissaient pas cette formation torontoise.

Les spectacles se poursuivent ce soir pour les chanceux qui avaient acheté leurs billets en prévente. Pour les autres, la rue festive aura lieu dès 12 h et offrira plusieurs activités pour les familles et des shows surprises et ce, gratuitement. Rendez-vous sur la rue Saint-Jean-Baptiste pour participer à cet événement.

La 8e édition du Festif se termine ce dimanche et est en voie d’atteindre des records de participation.