Une seule billetterie pour les deux expositions sur les PFM

Une billetterie commune pour le Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul et l’espace muséal des Petites franciscaines de Marie a été créée dans le but de renforcer l’offre et de faire découvrir la communauté des Petites Franciscaines de Marie de façon différente. Les visiteurs sont donc invités à découvrir l’exposition Le temps révélé du Musée d’art contemporain dans laquelle Alicia Lorente, artiste-photographe d’origine espagnole, pose un regard intimiste sur les derniers moments de la communauté dans le couvent et ce, jusqu’au 5 novembre.

L’Espace muséal situé dans la Maison mère, leur résidence durant 125 ans, dévoile pour sa part l’histoire des Petites Franciscaines de Marie dont l’œuvre marque toujours le paysage culturel de Baie-Saint-Paul à travers des divers objets qui font partie de leur collection. L’exposition a pour titre Gardiennes de trésors, les Petites franciscaines de Marie et les arts. Elle est accessible jusqu’au 15 octobre.

Le billet «Épopée Culturelle» donne également un accès gratuit illimité au Symposium international d’art contemporain de Baie-Saint-Paul, qui aura lieu du 28 juillet au 27 août 2017. Ce billet coûte 14 $ pour les adultes et 23 $ pour la famille. Le coût pour les étudiants et les aînés s’élève à 11 $.