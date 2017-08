Séries de la ligue sénior de soft ball: Le Jazz prend l’avantage

Grâce à leur victoire de 6 à 5 de lundi soir dernier à Clermont, le Jazz, les champions depuis une dizaine d’années, ont pris l’avantage dans la finale des séries éliminatoires de la Ligue de softball Budweiser de Charlevoix.

Par Gilles Fiset

C’est presque un classique ces dernières années dans le monde la balle charlevoisienne : les Red Sox Bar L’Évasion affrontent en finale le Jazz. Les deux formations ont terminé respectivement en deuxième et première positions du classement général en saison régulière.

Les deux équipes s’affronteront encore les lundi 28 et mardi 29 août prochains et, possiblement, les 4 et 5 septembre.

Résumé des séries

Les Entreprises Jocelyn Tremblay ont rapidement été éliminées en quart de finale par le Qualinet en deux matchs de 10 à 2 et de 16 à 9. Puis ce fut au tour du Qualinet et du PointCo d’être obligés de se retirer des séries éliminatoires, le Qualinet en trois parties devant le Jazz avec des pointages de 4 à 1 au premier match, 9 à 5 au le second et 7 à 6 au troisième et dernier échange. Pour ce qui est du PointCo, il a déclaré forfait après quatre matchs contre le Red Sox Bar L’Évasion. Le PointCo a remporté la première confrontation 4 à 1, cependant le Red Sox s’est rapidement repris en main et a remporté les trois parties suivantes par les pointages de 10 à 5, 5 à 4 et finalement 5 à 2.