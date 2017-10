Serge Néron tente sa chance à Clermont

Retraité de la papetière de Produits forestiers Résolu, Serge Néron a décidé de se présenter dans le district numéro 1 de Clermont en vue des élections du 5 novembre prochain.

Il se mesurera à Josée Asselin et Rémy Girard. Habitant Clermont depuis 1989, il a avoué, lors de son passage à nos bureaux, qu’il y pensait à vivre cette expérience depuis longtemps.

« Je suis disponible et mes valeurs sont la franchise, l’intégrité, l’honnêteté et ma grande capacité d’être à l’écoute des gens. J’aime travailler en équipe et je peux vous assurer que je vais m’occuper des dossiers qui me seront confiés », a soutenu M. Néron.

Il ne voit aucun problème à finaliser les dossiers en cours et se dit un homme de confiance pour assumer les responsabilités qui lui seront confiées si les résidents de son district votent pour lui.

2e lutte

À ce jour à Clermont personne n’a affiché un intérêt pour le poste de maire que Jean-Pierre Gagnon occupe. Dans les faits, la seule autre lutte annoncée, une journée avant la fermeture des mises en candidature, opposera Jean-Marc Tremblay à Nadine Tremblay, dans le district 3.

Aucune femme de Clermont ne siégeait au conseil lors des quatre dernières années.