Une septième place à Québec

Dimanche dernier, l’équipe Amiral Agence Web / Pharmacie Marie-Pier Labbé inc. a terminé septième à la 63e édition de la course de canot à glace du Carnaval de Québec.

Les canotiers charlevoisiens ont connu un bon départ, faisant la première traversée vers Lévis en moins de 13 minutes. Après la touche sur le quai, une collision entre deux canots a cassé la rame du barreur Denis Légère. Sans la rame du barreur, c’est impossible de retraverser le fleuve. Tout en dérivant, les cinq canotiers demandaient aux équipes qui passaient à proximité s’ils avaient une rame de barreur en surplus. C’est l’équipe de la Barberie qui est venue à leurs secours.

Quarante minutes et plusieurs dépassements plus tard, Amiral Agence Web / Pharmacie Marie-Pier Labbé est de retour près du quai de Lévis où la malchance a frappé une seconde fois. Une autre collision entre canots a cette fois-ci brisé l’aviron de Jimmy Perron. Il a donc terminé la course en utilisant leur aviron de rechange, un aviron plus court, donc aussi, moins performant.

Malgré toute cette adversité, la performance a été au rendez-vous, bouclant les deux tours en moins de 80 minutes en septième position, seulement 22 secondes derrière l’équipe qui mène au classement général cette saison.

L’équipe Amiral Agence Web / Pharmacie Marie-Pier Labbé inc. est maintenant cinquième au classement général. Le classement est très serré, seulement 5 points les séparent de la seconde place. Il sera intéressant de voir le classement général suite à la course de Montréal qui aura lieu dimanche prochain le 12 février à midi. La course est un événement officiel du 375e de la ville de Montréal et sera diffusé en direct sur le site Web de RDS.